Hürriyet yazarından Koronavirüs'e yakalanan ve burnuna tereyağ süren Sabah yazarı Hilal Kaplan’a: Burnunla değul, ağzunla yiyecesun

Hürriyet gazetesi magazin yazarı Savaş Özbey, yeni tip Koronavirüs'e yakalanan ve koku duyusu için burnuna tereyağ sürdüğünü açıklayan Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan'ı köşesine taşıdı.

Özbey yazısında, "Hilal Kaplan korona olmuş. Acil şifalar... En büyük şikâyeti koku duyusunu kaybetmesiymiş. Çare olarak da kulak çubuğuyla burnuna organik köy tereyağı sürdüğünü açıkladı. Canan Karatay’ın koronaya karşı kelle-paça önermesinden beri duyduğum en tuhaf şey. Halis tereyağı deyince akla bizim Karadeniz geliyor tabii. Rahmetli anneannemi konuşturdum kafamda, gülümsedim: 'Paçi (kız) burnunla değul, ağzunla yiyecesun. O zaman şifadur...”ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Koronavirüs'e yakalanan Hilal Kaplan: Arkadaşım tavsiye etti, burnuma kulak çubuğu ile tereyağı sürüyorum