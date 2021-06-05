Hürriyet yazarından Hıncal Uluç'a: Yok be abi, ne meydan okuması...

Hürriyet yazarı Orkun Ün, Sabah yazarı Hıncal Uluç'un, şarkıcı İrem Derici'nin yasakları ihlal ettiği gerekçesiyle kendisine ceza yazan polise verdiği, "Sıkıntı yok abi, cezamız neyse öderiz" ifadesiyle ilgili kaleme aldığı yazısını değerlendirdi.

Uluç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslenerek, "Buyurun, İrem Derici meydan okudu işte size" demişti. Ün, bugünkü yazısında, "Yok be Hıncal Abi, ne meydan okuması... Bu hareket aylar önce yapılsaydı sana hak verirdim belki ama artık işler değişti. Kolay değil, 15 aydır ‘yasaklarla’ yaşıyoruz. Bu saatten sonra benzer ihlalleri çok göreceğiz" diye yazdı.

"Ayrıca kızcağız yaptığının farkında zaten. Çünkü sosyal medyasından düzenledikleri yemeğin detaylarını dakika dakika paylaştı. Yani... 'Bir kural ihlal hakkım varsa, onu şu an kullanıyorum' dedi. Çıkışta ise 'ödeyeceğiz cezamızı yapacak bir şey yok' diye açıklama yaptı. Asıl meydan okuyanlar kim biliyor musun Hıncal Abi" diyen Ün devamında şunları kaydetti:

"Ne cezası kardeşim, ödemem!, diyenler. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Bana kimse ceza yazamaz, diyenler. Polisin verdiği makbuzu kameralar karşısında yırtanlar Asıl meydan okuyan onlar..."

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TIKLAYIN - Hıncal Uluç'tan Süleyman Soylu'ya: Buyurun, İrem Derici meydan okudu işte size