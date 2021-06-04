Hıncal Uluç'tan Süleyman Soylu'ya: Buyurun, İrem Derici meydan okudu işte size

Sabah yazarı Hıncal Uluç, bir eğlence mekanında kısıtlama saatini ihlal ettiği gerekçesiyle polisin ceza kestiği şarkıcı İrem Derici'nin "Sıkıntı yok abi, cezamız neyse öderiz" sözlerini hatırlatarak, "Buyurun Sayın Soylu... İrem Derici meydan okudu işte size..." dedi.

Uluç, "Bu laf, polislere değil, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya edilmiş. Tekrarda fayda var.

Ona hitaben belki kırk defa yazdım. 'Sayın Bakan, hukukta cezanın amacı bedel ödetmek değil, önleyici olmaktır. Covid'in başından beri konan cezaların, yasakları önlemeye yeterli olmadığını gördük. Bu cezaları pek çoklarının zerre takmadığını pandeminin başından beri izledik... Olan kurallara uyup evinde oturan uygar vatandaşlara oluyor. O da kırk yılda bir yakalanırlarsa 'Sıkıntı yok abi! Cezamız neyse öderiz' diyenler, sahilleri, mekânları doldururken, 'Devletimin kurallarına uymalıyım' diye evinde oturan vatandaşı cezalandırmış oluyorsunuz aslında' dedim. Buyurun Sayın Soylu... İrem Derici meydan okudu işte size... 'Sıkıntı yok abi! Cezamız neyse öderiz!.' Ve de o eğlenenler için sizin cezanız garson bahşişi olduğundan gerçekten sıkıntı da olmadı..." düşüncesini dile getirdi.

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