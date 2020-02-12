Hürriyet yazarından Haydar Dümen’e: Köşenizi sonuna kadar okumadan bırakamıyorum, acaba benimki bir çeşit röntgencilik mi?

Hürriyet gazetesi yazarı Savaş Özbey, Posta gazetesinin cinsel sağlık yazarı Haydar Dümen’in köşelerini düzenli takip etmese de denk geldiğinde sonuna kadar okuduğunu yazdı. Özbey, “Acaba benimki bir çeşit röntgencilik mi?” diye sordu.

Özbey, “Hâlbuki orada verdiğiniz temel cinsel bilgilerin hepsine vakıfım.Yani öğreneceğim yeni bir şey yok aslında. Tabii o size gönderilen sorular gerçek mi, siz kendiniz yazıp kendiniz mi cevaplıyorsunuz, bunu asla bilemeyeceğiz. Belki hatırlarsınız, yıllar önce bir söyleşi yapmıştık, orada soruların gerçek olduğunu söylemiştiniz. Değilse günahı boynunuza. Ama o zaman çok büyük bir dahisiniz. Yok eğer gerçekse... Onlar nasıl dünyalar, nasıl özel hayatlar, nasıl yatak odaları... Sayenizde öğrenmedik abukluk, tanık olmadığımız sabukluk, gülmedik cahillik, gezmedik yatak odası bırakmıyoruz. Utanmasam elime çekirdek alıp çitleye çitleye okuyacağım... Sorum şu Hocam: Acaba benimki bir çeşit röntgencilik mi? Bu köşe yıllardır devam edip reytinginiz düşmediğine göre, sizce biz Türkiye’de kaç kişiyiz?” İfadesini kullandı.

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