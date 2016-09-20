Hürriyet yazarından genç oyunculara: Tarık Akan'ı önemsemediniz, bari 'Damat Ferit'e veda etseydiniz

Belediye otobüsünün içinde şort giydiği için genç bir kadını döven kendini bilmez, attığı tekmeden değil "halkı kin ve düşmanlığa teşvik etmek" suçundan yeniden gözaltına alındı.

Zaten serbest kalmasına kamuoyu büyük tepki göstermese yeniden gözaltına alınacağı da yoktu.

Yaptığı yanına kâr kalacak ve elini kolunu sallayarak dolaşmaya devam edecekti. “Giyimini beğenmediği” başka kadınlara saldırmak için...

Oysa asıl gözaltı ve dava gerekçesi, ifadesinde de açıkça itiraf ettiği gibi, “şort giydiği için bir kadına saldırmak” olmalıydı.

Ve sırıtarak serbest kalmak yerine tutuklanmalıydı.

Neymiş, basit yaralamaymış... Yaptığı, tutuklanmayı gerektirir katalog bir suç değilmiş...

Katalog suç olması için illa hemşirenin kemiklerinin mi kırılması gerekiyordu?

Tam aksine basit değil, çok ağır bir yaralama suçudur bu.

Fiziki değil, psikolojik bir yaralamadır ve sadece hemşireye değil ülkede yaşayan bütün kadınlara yöneliktir.

Kadınların bu şehirde sokakta tek başlarına gezme hakkı, kıyafet özgürlüğü ağır bir şekilde yaralanmıştır bu saldırıda.

Çünkü bu tekmenin basit bir yaralama olarak görülmesi, bu tür saldırıları cesaretlendirmekten başka işe yaramaz.

Ne yani, bundan sonra isteyen istediği kadını dövecek mi sokakta?

“Makyajı çok olmuş” de saldır...

“Eteğinin boyunu beğenmedim” de saldır...

“Göğüs dekoltesi var” de saldır...

“Burka giymiş” de saldır...

Kemiklerini kıracak kadar dövmezsen serbest kalıyorsun nasıl olsa...

Bu yüzden kendini bilmez saldırganın bu suçu “halkı kin ve düşmanlığa teşvik etmek”ten çok daha fazladır. Ülkedeki tüm kadınların özgürlüğüne saldırmaktır. Savcılık böyle değerlendirip en ağır şekilde cezalandırmalıdır.

Tarık Akan'ın cenazesinde genç oyuncular neredeydi?

Bugünün dizi yıldızları, sinemada gişe rekorları kıran oyuncuları Tarık Akan’ın cenazesinde neredeydi?

Cem Yılmaz’ın gittiğini öğrenebildim, bir arkadaşımın tam önündeymiş tesadüfen...

Ozan Güven, Demet Akbağ’ın da olduğu söylendi...

Ama bu isimlerin internete ve haberlere cenazeden tek bir kare görüntülerinin yansımaması çok ilginç...

Bu yüzden diğer oyunculara da haksızlık yapmak istemem ama genel olarak genç kuşak oyuncular katılmayarak büyük ayıp etti...

Muhsin Ertuğrul’daki anma töreninde de, Teşvikiye’deki cenaze töreninde de Kenan’lar, Kıvanç’lar, Beren’ler, Şahan’lar, Çağatay’lar, Serenay’lar, Fahriye’ler yoktu...

Tarık Akan gibi cenazesine gideceğiniz, veda edeceğiniz, oyunculuğu ve hatırası önünde saygıyla eğileceğiniz kaç dev çınar var bu ülkede?

Hadi mesleğinizin bir büyük ustası olarak Tarık Akan’ı önemsemediniz, çocukluk anılarınızdan Damat Ferit’e veda etmeye gitseydiniz bari...