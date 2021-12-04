Hürriyet yazarından Devlet Hava Meydanları yönetimine: Gelin Türkiye bir ilke imza atsın, havaalanlarına kontrollü ‘hayvan tuvaletleri’ kurulsun

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, kedisiyle gerçekleştirdiği uçak yolculuğunun ardından Devlet Hava Meydanları yönetimine, havaalanlarına kontrollü ‘hayvan tuvaletleri’ kurulması çağrısında bulundu.

Öncelikle İstanbul Havalimanı yönetimine, “Gelin dünyada belki de ilk hayvan dostu havaalanını siz kurmuş olun. Evcil hayvanlar için kum tuvalet kurun. Herkes poşetini alıp dışkıyı çöpe atar. Sonuçta onlar için de bilet parası alınıyor. Yani havaalanı olanağından yararlanmaları gerekir” diye seslenen Çekirge, devamında Devlet Hava Meydanları yönetimine de şöyle seslendi:

“Gelin Türkiye, evcil hayvanlar için dünyada bir ilke imza atsın... Havaalanlarına kontrollü ‘hayvan tuvaletleri’ kurulsun... Hayvan tuvaleti dediğim de kedi ve köpek için ayrı kum havuzlarıdır... Ya da bir kiosktan, kedi kumu ve poşet verilsin. Gelin dünyanın ilk hayvan dostu havalimanlarını kuralım.”

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