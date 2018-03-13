Hürriyet yazarından Demet Akalın'a 'Şükran Ovalı' tepkisi

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, "Şükran Ovalı’nın annelik haberini verme sevincini elinden aldılar" diyen şarkıcı Demet Akalın'a tepki gösterdi. "Kendisi Şükran’ın düşük tehlikesi yaşadığını anlattı, buna ne diyeceğiz?" diye soran Semercioğlu, "Benzer şeyi 5 yıl önce de Zuhal Topal’a yapmıştı" ifadesini kullandı.

Demet Akalın, bir taksiye çarpan Caner Erkin’in Şükran Ovalı’ya, “Sen hamilesin içeri gir” demesi ve taksicinin bir programda bunu açıklamasıyla ilgili konuştu.Ünlü oyuncuyla komşu olan Akalın, “Şükran aradı, çok ağladı. Çok üzerine gidildi. Hamile bir insanı düşünmek lazım. Düşük tehlikesi var. Caner çok üzülmüş. Bu olay yüzünden duyulmasına da ayrıca üzülmüşler” demişti.

Semercioğlu, Hürriyet Kelebek'te yayımlanan yazısında, "Demet Akalın, “Şükran Ovalı’nın annelik haberini verme sevincini elinden aldılar” diyor ya. Kendisi Şükran’ın düşük tehlikesi yaşadığını anlattı, buna ne diyeceğiz? Aynı gün Şükran gözyaşları içinde bana da anlatmıştı hamileliğinde düşük tehlikesi yaşadığını" dedi.

Semercioğlu yazısına şöyle devam etti:

"Benzer şeyi 5 yıl önce de Zuhal Topal’a yapmıştı.

Zuhal Topal’ın eşinin ailesi bile bilmezken, kameraların karşısına geçip ikiz bebek beklediklerini anlatmıştı.

Daha sonra ikizlerinden birini kaybetti Zuhal Topal.

O günden beri de Zuhal Topal’ın Demet Akalın’la konuşmadığını biliyorum."