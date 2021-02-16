Hürriyet yazarından Demet Akalın’a: Keşke linçten korktuğun kadar virüsten de korksaydın

Hürriyet gazetesi yazarı Savaş Özbey, Koronavirüs’e yakalanan Demet Akalın’ın, “Ben hafta sonu gideceğim Uludağ’a. Hiç linç etmeyin. Belki konser falan alırım” paylaşımını hatırlatarak, “Keşke linçten korktuğun kadar virüsten de korksaydın” yorumunu yaptı.

Özbey yazısında, “Konser bağlasa duyardık. Demet Akalın, Uludağ’da karı-koca korona kapıp döndüğüyle kaldı. Meğer farkında olmadan hastalığı taşıyan insanlarla aynı kapalı ortamda bulunmuşlar. Neyse ki her ikisi de ayakta atlatıyor, ciddi bir durum yok. Peki olabilir miydi? Tabii ki. Kim garanti ediyor hafif geçireceğini? Yoğun bakımlık, entübelik olmayacaklarını? Yahut o esnada bulaştırdığı başka birinin o hale gelmeyeceğini? Zaten hastalanmış çiftin üzerine gitmek olmaz şimdi ama... Keşke linçten korktuğun kadar virüsten de korksaydın demeden de edemiyor insan." ifadesini kullandı.