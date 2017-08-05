Hürriyet yazarından "Biz yeni bir devlet kuruyoruz" diyen AKP'liye: Densiz, patavatsız, şuursuz...

Hürriyet'te Ertuğrul Özkök, AKP'nin en üst karar organı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve Sivil Alan Platformu Başkanı Ayhan Oğan'ın, "Biz yeni bir devlet kuruyoruz, kurucusu da Erdoğan" sözlerine tepki gösterdi. Özkök, Oğan'a, "Adama densiz desem... Patavatsız” desem o daha da az kalacak... “Şuursuz” desem, saçmalığı için hafifletici neden sayılacak... Git Allah’ından bul ne diyeyim..." dedi.

Hürriyet'te Ertuğrul Özkök'ün "Bak sen şuna, Türk devletini yıkıp yenisini kuracakmış" başlığıyla (5 Ağustos 2017) yayımlanan yazının bir bölümü şöyle:

Bak sen şu konuşana...

Yeni devlet kuruyormuş...

Kurucu liderliğine de Erdoğan’ı tensip buyurmuş.

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Adama densiz desem...

“Bu kadarcık mı yani” diyeceksiniz...

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“Patavatsız” desem o daha da az kalacak...

*

“Şuursuz” desem, saçmalığı için hafifletici neden sayılacak...

*

Git Allah’ından bul ne diyeyim...

*

Be adam bu şuursuz lafı ederken ne demek istiyorsun...

Bu halkın seçtiği Cumhurbaşkanı Erdoğan, başında bulunduğu devleti mi yıkacak yani...

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Ne demek istiyorsun sen... Yani 15 yıldır bu devletin başında istilacılar, işgalciler mi oturuyordu...

Yani bugünün Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 yıldır o koltukta oturan işgalci, istilacı, eski Türkiye’nin Başbakanı Erdoğan’ı devirip yerine mi geçiyor...

*

Gitti bunların aklı, şuuru..

Ama ciddiye almayın...

Bunlar böyledir...

*

Havaya bir girdiler mi, şuursuzluk bentlerini çiğner aşarlar.

Unuttunuz mu daha dün, PKK’yla anlaşıp çözüm süreci başladığında, sözlüğümüzden Türk kelimesini atmaya, direğimizden Türk bayrağını indirmeye, devlet dairelerimizden Türkiye Cumhuriyeti ibaresini kaldırmaya cüret etmişlerdi de...

Sonra rüzgâr dönüverince, onlar da rüzgâr fırıldağına dönmüşlerdi.

*

Bak benim şuursuz kaplanım... Sana bir tavsiye...

Sakın ola Devlet Bahçeli’nin yanında “Türk devletini yıkıyoruz” falan gibi laflar etme...

Sonra yukarının bir çuval incirini berbat edersin...

*

Kaldırmaya şimdiden teşne olduğun o hafriyat var ya...

Maazallah altında ilk kalan sen olursun...

*

Duydun mu benim kuyruksuz aslanım...