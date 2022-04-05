Hürriyet yazarından Bergen ekibine üslup eleştirisi: Farah Zeynep, filmden 40 milyon lira hatta daha fazlasını kazanacak

Hürriyet yazarı Orkun Ün, gazetesinde yayımlanan, oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın filmden 40 milyon lira kazandığına yönelik haberin ardından yapım şirketinden ve oyuncudan gelen yalanlama açıklamasının üslubunu eleştirdi. Ün, filmin gişe başarısı ve yapımcıya kalan kâr üzerinden hesaplama yaparak, filmden Farah Zeynep Abdullah'a 40 milyon lira, hatta daha fazla kalacağını savundu.

Orkun Ün, yazısında şunları kaydetti:

"5’inci haftasına giren “Bergen” filminin Box Office verilerine göre ‘şimdilik’ hasılatı (ki burada şimdilik kısmı çok önemli) 150 milyon lira. 5 milyondan fazla seyirci gitmiş 'Bergen'e. Buradan yapımcıya kalan ücret bilet başına 14-15 liradır. Yani 75 milyon 700 bin lira civarında bir gelir sırf yapımcının. Avrupa’da da 500 bin kişi sinema salonlarına gitse -ki daha fazla olabilir bu rakam- oradan da bilet başına yapımcıya 2.5 euro kalsa (ki öyle), 1 milyon 250 bin euro yani 20 milyon lira yapımcıya kalıyor. Yani ‘şimdilik’ gişelerden yaklaşık 100 milyon liralık bir kârı var yapımcıların.

...

En kötü gününde bile “Bergen” gibi bir filmin ilk yayın hakkı 10 milyon liraya satılır. E bir de bunun sonrasında free TV hakları falan olacak, ona da hadi 3 milyon lira diyelim. 13 milyon yaptı. Yani neymiş Farah ve sevgili yapım şirketi? Yaklaşık 110 milyon lira sadece yapımcılara kalabilir. Bahsi geçen 40 milyon lira az bile yani.

Hakaret her zaman seni haklı çıkarmaz. Küfür edip, sahip olduğun ‘ün’ü de kullanıp bir anda ortalığı karıştıramazsın, olmaz. Farah’ın hakaret dolu tweet’ini okuyunca ‘sakin ol be Farah’ dedim, neyin telaşı bu? Yapım şirketinin gazetecilik dersi verircesine yaptığı açıklamayı görünce ‘neden panik oluyor bunlar’ diye düşündüm.

...

Yani üzerine basa basa tekrar yazalım. Gönül rahatlığıyla duyuralım. “Bergen” filminden Farah Zeynep, 40 milyon lira hatta daha fazlasını kazanacak. Dijital, TV ve yurtdışı haklarıyla falan..."

TIKLAYIN - Hürriyet: Farah Zeynep Abdullah, Bergen'den 40 milyon TL kazandı

TIKLAYIN - Yapım şirketi Farah Zeynep Abdullah'ın Bergen filminden 40 milyon lira kazandığı iddiasını yalanladı: Gazetecilik anlayışının geldiği noktadan esef duyuyoruz