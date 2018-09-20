Hürriyet yazarından Akit'e 'it' tepkisi: Temiz ve nezih üslup, İslam'ın başlangıç noktasıdır

Yeni Akit gazetesi yazarı Mehtap Yılmaz, 'Cumhuriyet tarihinin en büyük ihalesi' olarak tanıtılan 3. havalimanında kötü çalışma koşullarını protesto eden işçiler için “Bu itler, bitlendik falan diyorsa da üzerlerine biber gazı sıkıp, içlerindeki şeytanı çıkartacaksın” dedi. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, "İşçiye ‘it’ diyen köşe yazarı" başlıklı yazısında, Akit'i ve yazarı eleştirerek, "Gazete güya İslami gazete, yazan güya İslami köşe yazarı.Temiz ve nezih üslup, İslam’ın başlangıç noktasıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Ahmet Hakan yazısında, Akit yazarının yazısından hareketle İslam’dan uzaklaşma eğiliminde olanlara seslendiğini kaydeden Hakan şu noktalara dikkati çekti:

"Akit gazetesinde yazan bir yazar, taleplerini dile getirmek için eylem yapan Üçüncü Havaalanı işçileri için “it” demiş.

Sadece “it” mi demiş?

Hayır!

Buraya yazılamayacak kadar bir sürü yakışıksız şey de demiş.

Gazete güya İslami gazete...

Yazan güya İslami köşe yazarı...

Fakat yazdığı bu...

Son günlerde kendilerini İslam’a nispet eden bu ve benzeri şahıslara bakıp da İslam’dan uzaklaşma eğiliminde olanlara sesleniyorum:

Sakın uzaklaşmayın!

Sakın soğumayın!

Ve şu üç şeyi hiç aklınızdan çıkarmayın:

- Bir: Emek ve hak, İslam’ın en fazla önem verdiği iki yüce değerdir.

- İki: Peygamberimiz, “İşçinin hakkını alınteri kurumadan ödeyiniz” der.

- Üç: Temiz ve nezih üslup, İslam’ın başlangıç noktasıdır."

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