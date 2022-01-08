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Hürriyet yazarından Adalet Bakanı Gül ile savcı ve hâkimlere: Ne olur bunlara yol vermeyin, hepimizin kızı var, biraz vicdan lütfen

Çekirge, Ankara'da kız arkadaşının yüzüne lavabo aç atan S.B.’nin mahkemece ‘konutu terk etmeme’ şartıyla adli kontrolle serbest bırakılmasını hatırlattı

08 Ocak 2022 08:55

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, Ankara’da eski kız arkadaşını önce tehdit eden ardından yüzüne lavabo açıcı atan S.B.’nin mahkemece ‘konutu terk etmeme’ şartıyla adli kontrolle serbest bırakılmasını eleştirdi.

“Kararı veren hâkim kim bilir hangi yasaya bağlı kalmak zorunda olduğu için bu kararı verdi. Onu bilemem. O nedenle de hâkime bir şey diyemiyorum” diyen Çekirge, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e seslendi.

Çekirge, “Biliyorum... Adalet için çok önemli şeyler yapıyorsunuz... Lütfen bu kararları ve yasaları da dikkate alın... Sayın hâkim beyler... Değerli savcılar. Canım adalet... Ne olur bunlara yol vermeyin... Hepimizin kızı var. Biraz vicdan lütfen” diye yazdı.

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