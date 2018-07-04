Hürriyet yazarından Adalar Belediyesi'ne öneri: Faytoncuları eğitin otantik kıyafet giydirin, ahır yapın

İstanbul Büyükada'da faytona koşulan atların içinde bulunduğu koşullar yıllardır değişmiyor. Vatandaşların da tepkisini çeken koşullar için Hürriyet yazarı Yalçın Bayer'den Adalar Belediyesi'ne bir öneri geldi. Bayer, "Çözüm bu atlar için modern ahırlar yapmak. Bir de faytoncuları eğitmek ve onlara otantik kıyafet giydirmek gerekiyor" dedi.

Faytonlara binilmemesi için çağrı yapan, imza kampanyaları başlatan, yürüyüşler yapan hayvanseverler, adalardaki at ölümlerine ve sağlıksız koşullara karşı dikkat çekmeye çalışıyor.

Bayer bugünkü köşesinde atlarla ilgili olarak şunları yazdı:

"Kolayımıza gelen yasaklamak. Adalarda faytonlara koşulan atlar eziyet çekiyorsa, çözüm bu atlar için modern ahırlar yapmak. Bu belediyelere çok büyük maliyet getirmez. Bir de faytoncuları eğitmek ve onlara otantik kıyafet giydirmek gerekiyor. Eğitim, adabı muaşeret ve tarih üzerine olmalı. Bu adalara gelen turistlere de ilginç gelir."