Hürriyet yazarı Yılmaz: Orhan Pamuk umarım “Bir selfie çektim ve romanımın kaderi değişti” cümlesini kurmak zorunda kalmaz

Hürriyet gazetesi yazarı İhsan Yılmaz, yazar Orhan Pamuk’un, Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı ile fotoğrafına ilişkin olarak, “Orhan Pamuk umarım ‘Bir selfie çektim ve romanımın kaderi değişti’ cümlesini kurmak zorunda kalmaz” düşüncesini dile getirdi.

Yılmaz yazısında, Pamuk'un önümüzdeki ay yeni romanı "Veba Geceleri"nin yayımlanacağını hatırlatarak, “Yazmaya gösterdiği özenin aynısını romanlarının yayın ve tanıtımına da gösteren Pamuk’u eminim fotoğrafların altına yapılan yorumlar rahatsız etmiştir. Çünkü büyük çoğunluğu olumsuz nitelikte. Bu durum kitabın satışını ne kadar etkiler bilemiyorum ama umarım önce pandemi nedeniyle ertelenen yayın tarihi şimdi de bu olay yüzünden ertelenmez.” yorumunu yaptı.

Yılmaz, "Yaşanan bu son olaydan sonra umarım 'Bir selfie çektim ve romanımın kaderi değişti' cümlesini kurmak zorunda kalmaz. Reklamın iyisi kötüsü olmaz diye de düşünebilir tabii." ifadesini kullandı.