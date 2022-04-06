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Hürriyet yazarı: Yıldız Tilbe, kendisini eleştirenler bir daha şarkılarını söylemesinler diye yasak kararı aldırmak üzere

Yıldız Tilbe'nin sokak hayvanlarıyla ilgili çıkışı tepki çekmişti

06 Nisan 2022 08:39

Hürriyet yazarı Orkun Ün, saldırgan sokak hayvanlarının zehirlenmesini savunan şarkıcı Yıldız Tilbe'nin kendisini eleştirenler şarkılarını söylemesin diye mahkeme kararı aldırmak üzere olduğunu yazdı. 

Ün, yazısında "Yıldız Tilbe sokak hayvanlarıyla ilgili yanlış bir açıklama yaptı. Sonrasında gelen tepkiler çok canını sıkmış ve avukatıyla mahkemeye gidip bir sürü isimden şikayetçi olmuş. Şikayeti geçtim ona tepki gösteren sanatçılar için ‘bir daha şarkılarımı söylemesinler’ diyormuş ve bir yasak kararı aldırmak üzereymiş" dedi. 

Ün, "Biz Yıldız Tilbe’nin içinden geçeni tutamayıp söylediğini, bazı konularda bizden çok farklı düşündüğünü biliyoruz ama ‘yasakçı’ biri olduğunu bilmiyoruz. Olduğunu da sanmıyorum. ‘Oldu bir hata’ deyip geçmek lazım bu konuyu. Çözüm ‘Yıldız Tilbe şarkılarını yasaklatmak’ değil. Çünkü, yasak sanatçılara veriliyor gibi gözükse de yasak aslında biz dinleyicilere veriliyor. O yüzden bir daha düşünmesi lazım Tilbe’nin..." ifadesini kullandı. 

TIKLAYIN - "Saldırgan köpek gruplarına bölge halkı zehirli et versin, hepsi gebersin" diyen Yıldız Tilbe, kendisini eleştirenler hakkında suç duyurusunda bulundu

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