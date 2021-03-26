Hürriyet yazarı Yalçın Bayer: Türkiye kazık yiyor

Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, “İngiltere’den yurtdışına seyahat kısıtlamalarının kalkacağına ilişkin açıklamalar üzerine Türkiye’ye rezervasyonlar arttı, artmaya da devam edecek. Türkiye’ye gelen İngiliz turistler aldıkları hizmetten memnun, sorunsuz tatil yapıyor. Ama Türkiye’yi tercih etmelerinin başka bir nedeni var. Turizm Gazetesi’ndeki habere göre Türkiye’ye gelen bir İngiliz TL’nin değer yitirmesinden dolayı 193.5 Sterlin avantajlı." yorumunu yaptı.

"Türkiye kazık yiyor" başlıklı yazısında, Bayer, "Haberde Post Office’in, İngilizlerin yurtdışına tatile gittikleri hangi ülkenin daha avantajlı olduğunu gösteren araştırmasında, TL’nin Sterlin karşısında değer yitirmesi nedeniyle Türkiye’nin İngiliz turistler için en avantajlı ülke olduğu belirtiliyor. ngilizlerin tatile gittikleri ülkelerin para birimlerinin Sterlin’e karşı bir yıllık değişiminin karşılaştırıldığı çalışmada, 2020 yılı Mart ayında bir Sterlin 7.0929 iken Mart 2021’de yüzde 37 artarak 9.7257’ye yükseldiği, buna göre Türkiye’ye gelen bir İngiliz’in 500 Sterlin karşılığında 135 Sterlin avantaj elde ettiği belirtiliyor. Post Office’in çalışmasında şöyle deniyor: 'Yurtdışında bir tatil planlıyorsanız, Sterlin değerinin en çok yükseldiği yerleri dikkate almaya değer. Örneğin Türk lirası %37’nin üzerinde değer yitirdi. Tatile gideceğiniz yerin tercihinde bunu dikkate alın.' Çalışmada Türkiye’nin rakibi olan ülkelerden İspanya’da Sterlin’in Avro karşısında avantajının %7 (32,66 Sterlin) olduğu belirtiliyor." ifadesini kullandı.