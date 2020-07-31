Hürriyet yazarı Yalçın Bayer: Muharrem İnce 15 Eylül'de partisini kuruyor

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, bugünkü köşesinde CHP’nin geçen seçimlerde cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Muharrem İnce’nin 37. olağan kurultaydaki gelişmelerden sonra arkadaşlarıyla bir durum değerlendirmesi yaptığı ve bunun sonucunda ‘esas’ CHP ilkelerine bağlı bir parti kurulması kararı aldıkları öğrenildiğini yazdı.

Bayer'in aktardığına göre, İnce’ye yakın bir ismin partinin kuruluşunun 15 Eylül’de açıklanacağını; ayrıca partinin kuruluşunun Hakkâri’de ilan edileceğini söyledi.

Bayer yazısının devamında İnce'nin kuracağı yeni partiye ilişkin olarak şunları kaydetti:

CHP’den ‘dışlanmış, küstürülmüş, tepkili’ bazı isimlerin parti kuruluşunda yer alacağı belirtilirken, geçmişte İnce’nin yanında yer alan bazı isimlerin de İnce ile hareket edeceği açık açık ifade ediliyor.

“Nasıl bir parti” sorusuna şu cevap verildi: “Atatürkçü, laik, ortanın solu, milli değerlere bağlı bir parti... CHP’nin yapamadıklarını yapacak bir parti... Üç-beş oy için kendi ideolojisinden ödün vermeyen Atatürkçü bir parti...”

Halkın talebi konusunda bir çalışma var mı? “Halktan bir talep gelmeseydi, böyle bir çalışma yapılmazdı. Yapıldı ki ilk ankette oy oranı 12.4 çıktı. O nedenle Hakkâri’den Edirne’ye herkesle kucaklaşacaklarını söylüyor Sayın İnce.”

‘Ulusal parti’ adını sordum. “Bunları Sayın İnce açıklayacak” cevabını aldık.

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