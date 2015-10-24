Hürriyet yazarı Vahap Munyar: Üniversiteden yeni mezun gençler ortalama 13 ay işsiz kalıyor

Hürriyet yazarı Vahap Munyar, Ipsos araştırma şirketinin yaptığı bir ankete dayandırarak, üniversiteden yeni mezun olan gençlerin ortalama 13 ay işsiz kaldıklarını belirtti.

“Bu gençlerin yüzde 90’ı moralsiz, kaygılı ve kendini baskı altında hissediyor” diyen Munyar, ankete katılan gençlerin iş başvurularında belli başlı üniversitelerin ön plana çıkmasından yakındıklarını ve kimi zaman mezun oldukları üniversiteyi söylemeye utandıklarını yazdı.

Vahap Munyar’ın Hürriyet’te “Üniversiteyi yeni bitirenlerin yüzde 90'ının morali bozuk” başlığıyla yayımlanan (24 Ekim 2015) yazısı şöyle

Şevket Sabancı'nın eşi ve çocuklarıyla birlikte kurduğu Esas Holding ve Esas Gayrimenkul, 15 yılda doğrudan 10 bine yakın kişiye istihdam kapısı sağlar noktaya gelince, aile geçen nisan ayında bir adım daha attı:

- Aile Varlık Yönetim Birimi’mize bağlı bir de “Esas Sosyal”i kuralım.

Esas Sosyal’in kurucular kurulu Şevket Sabancı, Hayırlı Sabancı, Emine Sabancı Kamışlı, Ali Sabancı, Can Köseoğlu ve Kazım Köseoğlu’ndan oluştu. Kurucular Kurulu Başkanlığı’nı Emine Sabancı Kamışlı’nın üstlendiği Esas Sosyal, 5 yıl için 20 milyon liralık bütçe ayırıp, öncelik vereceği sosyal sorumluluk projesi araştırmaya koyuldu.

Çeşitli sivil toplum kuruluşları incelendi, görüşmeler yapıldı, araştırma raporlarına bakıldı:

- Türkiye’de üniversite mezunları arasında işsizlik oranı yüzde 28.3. Bu konuda çözüme dönük bir model ortaya koyabilir miyiz?

Ipsos’un yaptığı araştırmadaki şu veri çok çarpıcıydı:

- Üniversiteden yeni mezun olan gençler ortalama 13 ay işsiz kalıyor. Bu gençlerin yüzde 90’ı moralsiz, kaygılı ve kendini baskı altında hissediyor.

Ankete katılan gençlerin yakındığı noktalar şöyleydi:

- İş başvurularında belli başlı üniversiteler öne çıkıyor. Kimi zaman mezun olduğumuz üniversiteyi söylemeye utanıyoruz. Ayrıca, hep “Deneyimin var mı?” diye soruluyor. Bize birileri kapıyı açmazsa, nereden deneyim sahibi olacağız.

Bu veriler Esas Sosyal’in Sina Afra, Pelin Akın, Ayşe Güçlü Onur, Prof. Erhan Erkut, Ayşecan Özyeğin ve Prof. Nurhan Yentürk’ten oluşan Danışma Kurulu’nda da görüşüldü, ilk projenin adı ortaya çıktı:

- İlk Fırsat...

Emine Sabancı Kamışlı, projeyi anlatırken, söze şu soruyla girdi:

- Morali bozuk olan gençlere nasıl “Bizim geleceğimiz” diyebiliriz?

Farklı bir modelle gençlere ilk iş kapısını açmaya çalışacaklarını belirtti:

- Sivil toplum kuruluşlarında (STK) deneyim kazanmak, gençlerin ufkunu, önünü açabiliyor. Biz, “İlk Fırsat” projemizle pilot uygulama için 15 gencimizin STK’larda 12 ay istihdam edilmesini sağlayacağız. O gençlerin 2 bin lira dolayında olacak maaşlarını biz üstleneceğiz. Üstlendiğimiz kişi başı aylık bütçe saha çalışmalarına göre 3 bin liraya kadar çıkabilecek.

Proje kapsamında 15 genci yönlendirecekleri STK’ları sıraladı:

- Alternatif Yaşam derneği (AYDER), Darüşşafaka Cemiyeti, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), TEMA, Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG).

15 genci İŞKUR’a iş arama başvurusu yapmış olanlar arsından seçeceklerini kaydetti:

- İŞKUR’un “İşe başlama eğitim programı” gibi farklı uygulamaları var. Söz konusu programlar sırasında gençlere asgari ücretin neti kadar aylık ödeme de yapılabiliyor.

Kapsama girecek gençlerin STK’larda kadrolu, yani SGK’lı çalışacaklarının altını çizdi:

- Bu projede Anadolu’daki 30 devlet üniversitesinin yeni mezunları hedef kitlemiz olacak.

- Başlangıç için 15 genç az değil mi?

- 15 gençle yola çıkalım. Proje başarılı olursa sayı elbette artar. Zaten proje 5 yıllık. Belki 300-500 kişiye de çıkarız.

Esas Sosyal, “Projeyi ben yaptım, adımız ön planda olmalı” alışkanlığının ötesine geçiyor.

Türkiye’nin önde gelen 9 STK’sına destek verme yolunu seçiyor...

Destek verdiği gençlerle birlikte STK’ların sayısının da artacağı anlaşılıyor...

Kapıdan girdin gerisi sana kalmış

ESAS Sosyal Kurucular Kurulu Başkanı Emine Sabancı Kamışlı, Sabanc Holding’e bağlı şirketlerde ilk işe başladığı günü anımsadı:

- Üniversite sonrasında bir süre yurtdışında çalıştım. Sabancı Grubu şirketlerinde ilk işe başladığım gün Sakıp Amcam (Sabancı), “Bu kapıdan girdin. Gerisi artık sana kalmış” demişti.

Ardından “İlk Fırsat”a döndü:

- Biz bu projeyle üniversiteden yeni mezun gençlere, “İlk fırsat kapısını açıyoruz, gerisi sana kalmış” diyeceğiz. Eğer ilk 15 gencimiz bir yılın sonunda görev aldıkları STK’lar veya başka kurumlarda iş bulamaz ise, 15’i de işsiz kalırsa, hatanın nerede olduğuna bakacağız.

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