Hürriyet yazarı Ün: Sunucu Seda Akgül, umarım ötekileştirmenin ne denli tehlikeli olduğunu anlamıştır

Hürriyet gazetesi yazarı Orkun Ün, sunucu Seda Akgül'ün Güney Koreli BTS grubunun solistine ilişkin, "Bunlarda kadınla erkek karıştı. Bu Japon bebeklerini sevmiyorum" sözlerinin gençler tarafından sosyal medya eleştirildiğini hatırlatarak, "Umarım ötekileştirmenin ne denli tehlikeli olduğunu anlamıştır" düşüncesini dile getirdi.

Ün yazısında, "Geçtiğimiz günlerde çıkan, dünyanın en yakışıklı 100 erkeği ile en güzel 100 kadını listesi vardı. O listedeki erkekleri ekranda yorumlayan sunucu Seda Akgül, karşısına Güney Koreli ünlü BTS grubunun solisti çıkınca önce 'Bu ne beeee' diye bağırdı... Sonra 'Bunlarda kadınla erkek karıştı. Bu Japon bebeklerini sevmiyorum' gibi anlamsız sözler söyledi. Laf yetiştirmekten bazen kendimizi yetiştirmeyi unutuyoruz gerçekten. Ne zaman vazgeçeceğiz birini tipiyle yargılamaktan. BTS grubu K-Pop akımının en önemli temsilcisi olduğu için dünya çapında büyük hayran kitlesi var. Türkiye’de de ‘Z’ kuşağı tarafından çok seviliyor. ‘Fan’lar hayranı oldukları isimle dalga geçildiğini duyunca ayaklandılar. Yarım saat içinde Twitter’da en çok konuşulanlar listesinin tepesine çıkardılar Akgül’ü. Umarım gençlerin eleştirilerinden bir ders almıştır, ötekileştirmenin ne denli tehlikeli olduğunu anlamıştır Seda Akgül." ifadesini kullandı.