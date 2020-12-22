Hürriyet yazarı Ün’den Coşkun Sabah’a: Resmen Covid-19’dan rol çaldınız, fakat sizin bu zihniyetiniz en kötü virüsten bile beter aslında

Hürriyet gazetesi yazarı Orkun Ün, "Ben İzmirli değilim Diyarbakırlıyım kızımın bikinili fotoğraflarına bakılmasına müsaade etmem” açıklamasıyla gündeme gelen müzisyen Coşkun Sabah'ın Covid-19'dan rol çaldığını belirtti.

Ün yazısında, "Coşkun Sabah, son açıklamasında Doğu’yla Batı’yı çat diye ortadan ikiye ayırmıştı.Sonrasında da 'Yalan söylüyorsunuzzzz! ‘Ben Diyarbakırlıyım, İzmirli değilim’ diye bir açıklamam olmadı' demişti. Ortaya çıkan ses kayıtlarında aynen şöyle diyor ünlü sanatçı: 'Ben Diyarbakırlıyım. Batılılara da saygı duyuyorum, bu bir kültür meselesi. İzmirli, Aydınlı, Manisalı üstüne düşmeyebilir ama bir Urfalı, bir Diyarbakırlı, bir Antepli bunun üstüne düşer.' Şimdi kusura bakmayın Coşkun Bey ama bu dediklerinizden bal gibi de şu başlık çıkıyor: 'Ben Diyarbakırlıyım, İzmirli değilim.'Ben olsam ben de aynı başlığı atardım. Hatta... 'Coşkun Sabah’tan ayrımcılık' 'Coşkun Sabah’tan İzmirlilere ağır hakaret' 'Coşkun Bey ne demek istiyorsunuz?' Gibi başlıklar bile atardım." düşüncesini dile getirdi.

Ün, "Coşkun Bey, siz ki sektöre yıllarınızı vermişsiniz.Bir dönem ülkenin en popüler ismiymişsiniz.Kameralara, röportajlara çok alışkınsınız.Bilmez misiniz ağzınızdan

çıkacak lafı?Dikkat etmez misiniz her kelimenize? Edersiniz aslında!İddia ediyorum, hepsi planlıydı.Hepsi konuşulmak içindi.Resmen Covid-19’dan rol çaldınız Coşkun Bey.Fakat sizin bu zihniyetiniz en kötü virüsten bile beter aslında.Çünkü tedavisi yok.Hadi itiraf edin, konuşulmak istediniz. Reklamın iyisi kötüsü olmaz diye düşündünüz." ifadesini kullandı.