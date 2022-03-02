Hürriyet yazarı Uğur Cebeci: 2 uçağımız Kiev’de mahsur kaldı

Hürriyet yazarı Uğur Cebeci, Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı saldırıdan birkaç saat önce iki A400M nakliye uçağının Türk vatandaşlarının tahliyesi için Kiev’e gönderildiğini; ancak havalimanı kullanılamaz hale gelince ekiplerin Ukrayna Büyükelçiliği’ne sığındığını yazdı. Cebeci, “Her biri ortalama 110 milyon Euro değerindeki uçakların zarar görmemesi için çalışılıyor” dedi.

Cebeci, “2 uçağımız Kiev’de mahsur kaldı” başlıklı bugünkü yazısında, Türk Hava Kuvvetleri’ne ait A400 M tipi stratejik nakliye uçaklarının, Kiev havalimanı pistleri bombalandığı için getirilemediğini ifade etti. Cebeci şunları kaydetti:

“Rus işgalinin başlamasından birkaç saat önce Eskişehir’den havalanan iki A400M stratejik nakliye uçağı Türk vatandaşlarının tahliyesi için gönderilmişti. Uçaklar birbiri ardına Kiev havalimanına indikten kısa süre sonra Ruslar’ın bombardımanı başladı. Pistler ve taksi yollarının bombalanması sonucu havalimanı kullanılamaz hale geldi. Buna rağmen pistin az hasarlı bölgelerinden geçirilerek uçakların havalandırılması için çalışmalar yapıldı. Ancak bunun imkânsız olduğu görüldü. Yarı hazırlanmış toprak pistlerden bile kalkabilen Airbus’ın askeri kanadının imalatı olan A400M uçaklarının ekipleri de Ukrayna Büyükelçiliğimize sığındılar.

Her biri ortalama 110 milyon Euro değerindeki uçakların zarar görmemesi için Dışişleri Bakanlığı, Rus Dışişleri bakanlığı ile görüşmeler yaptı. Uçakların ne zaman Türkiye’ye getirilebileceği bilinmiyor.

Bu uçaklardan Türk Hava Kuvvetleri’nin envanterinde mahsur kalanlarla birlikte 9 uçak bulunuyordu. Anlaşma gereği alacağımız 10’uncu uçak ise mart ayı ortalarında Airbus Askeri fabrikasının bulunduğu İspanya’nın Sevilla kentinden getirilecek.”

Yazının tamamını okumak için tıklayın.