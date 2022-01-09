Hürriyet yazarı Soybaş: Düğünlerde altın devri kapandı; gümüş çağı başlıyor

Hürriyet gazetesi yazarı Fulya Soybaş, artan altın fiyatlarına dikkat çekerek, " Düğünlerde altın devri kapandı; gümüş çağı başlıyor" değerlendirmesini yaptı.

Soybaş yazısında, "Geçtiğimiz yıl, altın fiyatlarında yaşanan artış, düğün yapanı da o düğüne gitmeyi planlayanı da zora soktu. 2021 başında gramı 450 lira olan altın, aralık ayında 900 lirayı geçerken bu günlerde 800 TL civarına geriledi. Altın fiyatlarındaki bu yükseliş nedeniyle de birçok kişi yönünü gümüşe çevirdi. Öyle ki önümüzdeki hafta düğünde takmalık çeyrek, yarım ve cumhuriyet altın büyüklüğünde kulplu ‘gümüş sikkeler’ piyasada olacak." ifadesini kullandı.