Hürriyet yazarı: Sosyal medya fenomenlerinin vergisiz kazanç elde etmesine karşı imza toplanıyor, CİMER'e gönderilecek

Hürriyet gazetesi magazin yazarı Savaş Özbey, "6 bin 894... 6 bin 895... 6 bin 896... Tık tık tık atıyor sayı. Hedef 7 bin 500 imza. Ama siz bu satırları okurken belli ki hayda hayda geçmiş olacak 7 bin 500’ü. Eski Vine fenomeni Hakan Hepcan’ın change.org’da başlattığı fenomen protestosu kampanyası bu. Sosyal medya fenomenlerinin vergisiz kazanç elde etmesine karşı toplanıyor imzalar. Yeterli sayıya ulaşınca Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) gönderilecek." ifadesini kullandı.

Özbey imza kampanyasının metninde, “Sosyal medya mecralarında yer alan içerik üreticileri (influencer) kendi sosyal medya kanallarında markaların isimlerini geçirerek, vergi ödemekten kaçarak reklam yapmaktadırlar. Bu kampanyada sen de ol." denildiğini aktardı.

Özbey yazısında, "Hakan Hepcan’ı sevebilirsiniz, sevmeyebilirsiniz. Hatta diyebilirsiniz ki 'Kendisi eski fenomen olmasaydı, şimdi eskisi kadar ünlü olsaydı, aynı reklamları bizzat almayacak mıydı...'Bilemem. Günahı boynuna. Ama yaptığı şey bir başlangıçtır, bir adımdır. Burada asıl mesele, bir sonuç alınıp alınmayacağı.Bence çok zor. Şirketler her yıl reklam bütçelerinin belli bir oranını sosyal medyaya ayırdıkları sürece, bu para bir şekilde bu mecralara akacak. Ve birileri de bu işlerden deli gibi para kazanmaya devam edecek. Sözüm kimsenin kazancına değil. Sorun, asgari ücretliden vergi alınırken milyonları götüren bu insanların tek kuruş ödemeden kazanç sağlaması." düşüncesini dile getirdi.

Özbey, "Tabii neyin reklam olduğunu, neyin olmadığını ispatlaması neredeyse imkânsız. Çünkü biliyorsunuz genelde şöyle dönüyor işler: “Herkes rujumun markasını sormuş, söyleyeyim...' 'Üstümdeki elbise mi? Bilmem nereden aldım...'O yüzden kolay kolay bir sonuç alınamayacağını bilmeme rağmen yine de olumlu görüyorum bu girişimi. En azından arı kovanına bir çomak sokulmuş olacak.Maliyenin içlerinden iki-üç tanesini bile takibe alması biraz korkup çekinmelerine, ayaklarını denk almalarına neden olursa bu bile çok iyi bir gelişme." ifadesini kullandı.