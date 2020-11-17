Hürriyet yazarı: Sosyal hayata ciddi kısıtlamalar getirilebilir, saat 20:00–06:00 arası eve kapanabiliriz

Hürriyet gazetesi yazarı Orkun Ün, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kısıtlamaların artabileceğini belirterek, " 20:00–06:00 arası eve kapanabiliriz" görüşünü savundu.

Ün yazısında, "Son günlerde gittiğim mekanlarda hep aynı sorular soruluyor bana. 'Restoranlar 20:00’de kapanacakmış doğru mu?' 'Komple kapatacaklarmış bizi duydun mu?' 'Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak sadece paket servis yapacağız diyorlar, bilgin var mı?' Baktım ki sorulara cevap veremiyorum, birkaç kişiyle konuşup işin doğrusunu öğreneyim dedim.Maalesef haberler kötü. Bilim Kurulu 2 haftalık bir kapanma istiyor. Eğer komple kapanma uygulanmazsa masadaki bir diğer seçenek

20:00–06:00 arası geçerli olacak bir sokağa çıkma yasağı. Can sıkıcı ama maalesef restoran ve kafelerin kapıları kısa süre sonra kapanabilir. Sosyal hayata ciddi kısıtlamalar getirilebilir.

Bekleyip göreceğiz." ifadesini kullandı.