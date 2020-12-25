Hürriyet yazarı Sipahi: Restoranlara HES kodu göstererek girelim, çarklar dönebilsin

Hürriyet gazetesi yazarı Deniz Sipahi, pek çok yere girişte HES koduyla girilebildiğini, yeme-içme sektörünün son yasaklarla zor durumda olduğunu belirterek, "Restoranlara HES kodu göstererek girelim, çarklar dönebilsin" önerisinde bulundu.

Sipahi yazısında, "Bir yere girerken HES kodu soruluyor değil mi?Örneğin AVM’lere girerken kapıdaki görevli telefonunuzu çıkarmanızı istiyor ve riskli olup olmadığınıza bakıyor.

Riskiniz yoksa da AVM’ye girebiliyorsunuz.O zaman istediğiniz mağazaya girip alışveriş yapabiliyorsunuz.Arada bir anons da duyuyorsunuz.AVM’de maske takmanızı isteyen, mesafeyi korumanızı ve üç saatten fazla kalmamanız gerektiğini hatırlatan bir anons...Peki açık olan mağazalarda kapalı olan nereleri var.Restoranlar örneğin...Restoranlar, kafeler kapalı...Bakın herkes farkında ama restoranların çektiği sıkıntıları çok az dile getiriyor.Pandeminin ne zaman biteceği tam belli değil.

Eğer yasaklar devam edecek, tedbirler böyle uygulanacaksa yiyecek içecek sektörü büyük bir darboğaza girer." düşüncesini dile getirdi.

Sipahi, "Kiraların ertelenmesi de yetmeyebilir.Çalışanların kısa çalışma ödeneği kullanması da çarkı döndürmeye yetmeyebilir.Çünkü bu işletmeler açık kalacaklarını düşünerek yatırım yaptılar, işletmelerini büyüttüler, güzelleştirdiler, markalarına yatırım yaptılar.Hiçbir devletin suçu değil elbette ve hiçbir devlet de bu salgını tahmin edemezdi.Ama devletlerin tahmin edemediği bir şeyi işletmeler nasıl bilecekti.O yüzden gelin bu sektörü ayakta tutalım.Bana göre devlet bankaları kredi yapılandırmasına gitmeli.

Ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan kararnameyle kredilerin yasakların kalkacağı süreye kadar ertelenmesini isteyebilir.Bence bunları yapalım.Şahsen sevdiğim restoranlardan paket servis isteyerek katkı yapmaya çalışıyorum.Ama bu katkının cironun yüzde 5’ine bile denk gelmediğini biliyorum.O yüzden acil bir destek paketini sektörün beklediğini söylemeliyim.Restoranlara HES kodu göstererek girelim.

Ki çarklar dönebilsin. Destek olalım." ifadesini kullandı.