Hürriyet yazarı: Sigara yasağı yetmez, insanların yoğun oldukları alanlarda milkshake höpürdetmek, su içmek mazeretiyle maskeyi indirmek de kısıtlanmalı

Hürriyet gazetesi magazin yazarı Savaş Özbey, "İnsanların yoğun oldukları alanlarda mısır kemirmek, simit yemek, efendime söyleyeyim milkshake höpürdetmek, su içmek mazeretiyle maskeyi indirmek de kısıtlanmalı." görüşünü savundu.

Özbey, "Bu kez ceza yememek için hemen kendi ilçem Beyoğlu’ndaki yasaklı yerlere baktım: Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi, Kızılay Meydanı, Karaköy Meydanı. Sanıyorum vaka sayılarının seyrine göre bu yerlere yenileri eklenebilecek ya da belki azaltılacak. Ne yapalım canım, kanun karşısında boynumuz kıldan ince. Düzenlemelere elbette uyacağız, oralarda bulunduğumuz sürece sigara içmeyiveririz. Çünkü sadece beni ilgilendirmiyor, başkalarının sağlığı da söz konusu. Zaten sigara içsin ya da içmesin, aklıselim herkes sanırım bu konuda hemfikirdir. Ayrıca hemfikir olmayacaksın da ne yapacaksın? İşin sonu para cezası, hatta hapis...Yalnız şöyle bir mesele var: Derdimiz bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek olmalı." düşüncesini dile getirdi.

Özbey yazısında, "Madem mücadele ettiğimiz şey, sigara bahanesiyle maskeyi indirmek... O vakit sigara yasağı yetmez! İnsanların yoğun oldukları bu alanlarda mısır kemirmek, simit yemek, milkshake höpürdetmek, su-meşrubat içmek mazeretiyle maskenin indirilmesi de kısıtlanmalı.Kimse kimsenin hayatını tehlikeye atmasın, değil mi? Sigara içsin ya da içmesin, aklıselim herkes sanırım bu konuda da hemfikirdir." ifadesini kullandı.