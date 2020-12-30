Hürriyet yazarı: Şeyda Coşkun’un sokağa çıkma yasağından muaf olmasında nasıl bir kamu yararı var?

Hürriyet gazetesi magazin yazarı Savaş Özbey, sokağa çıkma yasağında izin belgesi olduğunu söyleyen yaşam koçu Şeyda Coşkun'a ilişkin olarak, "Sokağa çıkma yasağından muaf olmasında nasıl bir kamu yararı var?" diye sordu.

Özbey yazısında, "Şeyda Coşkun önceki gün Bebek sahilinde yürüyüş yaparken kendisini görüntüleyen Kelebek muhabiri Deniz Boy’a 'Spor yapmıyoruz, izin belgemiz var' dedi. Yanında başka bir hanım daha var. Maske de fora... İzni olduğuna eminim, yalan söylemiyordur. Yalan söylemiyordur da o izin niye verilmiş acaba? Şeyda Coşkun’un sokağa çıkma yasağından muaf olmasında nasıl bir kamu yararı var?" ifadesini kullandı.