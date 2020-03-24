Hürriyet yazarı: Setler durdurulsun; hiçbir dizi insan hayatından daha önemli değil

Hürriyet gazetesi yazarı Cengiz Semercioğlu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle setlerin durdurulması için köşesinden çağrı yaptı. Semercioğlu, "Hiçbir dizi, hiçbir program insan hayatından daha önemli değildir." düşüncesini dile getirdi.

Kendisinin de TV8’de hafta içi her sabah yaptığı “Gel Konuşalım” programına 15 günlük ara verdiğini duyuran Semercioğlu, "Bu arada tüm dizi setlerinin de durdurulması lazım. Hâlâ çekimleri devam eden diziler duyuyorum. Evet, orada çalışan set emekçisinin çalışarak eve ekmek götürmesi, faturasını, kredisini ödemesi lazım ama virüsü kaptığı zaman zaten bunların hiçbirini yapamayacak. Hiçbir dizi, hiçbir program insan hayatından daha önemli değildir." görüşünü savundu.

Semercioğlu, "Bunun tek istisnası haber kanalları ve ana haber bültenleridir; oralarda çalışan arkadaşlarımız da tıpkı sağlık personeli gibi kamu yararına iş yapmaktadır. Allah yardımcıları olsun. Ama haber kanallarında da personel ve yayın saati sayısı minimuma indirilmeli." ifadesini kullandı.

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