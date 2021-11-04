Hürriyet yazarı Selvi yazdı: Erdoğan'ın sağlığı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili ortaya atılan iddialara tepki gösterirken, "İğrençsiniz, başaramayacaksınız" dedi.

Selvi, yazısında "Bir insanın hayatı üzerinden muhalefet mi olur? Batsın sizin muhalefetiniz. Batsın sizin insanlığınız" dedi.

Selvi, şu ifadeleri kullandı:

"Bunu geçmişte Deniz Baykal ve Oğuzhan Asiltürk için yaptıklarında da karşı çıkmıştım. Tabii Erdoğan’la ilgili algı operasyonlarının bir hedefi var. 'Erdoğan hasta, Türkiye’yi yönetemiyor' algısını oluşturmaya çalışıyorlar. Bu işin arkasında yabancı ülke istihbarat servisleri ile FETÖ’cülerin bulunduğu bir gerçek. Ancak muhalefet adına buna destek verenler de çıkıyor.

Erdoğan’ı sandıkta yenemeyenler bu kez sağlığı üzerinden bir algı operasyonu yapıyorlar. Muhtıra verdiler, olmadı. Partisini kapatmaya çalıştılar, muvaffak olamadılar. Darbe yaptılar, başaramadılar. Bu kez de Erdoğan’ın hayatıyla oynamaya çalışıyorlar.

İğrençsiniz, iğrençsiniz, iğrençsiniz. Başaramayacaksınız, başaramayacaksınız, başaramayacaksınız.

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