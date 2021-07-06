Hürriyet yazarı Selvi: Türkiye'de psikolojik savaş yürütülüyor, amaçları Erdoğan'ı tasfiye etmek

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "psikolojik savaş yürütüldüğünü" savunurken, "Kimi gece yarısı kabineyi değiştiriyor. Kimi İçişleri Bakanı’nı istifa ettiriyor. Kimi AK Parti milletvekillerini isyan ettiriyor. Bunu neden yapıyorlar? Çünkü psikolojik savaş yürütüyorlar. Bir süredir Türkiye kritik bir eşikte diyorum. Ya Türkiye’yi 90’lı yıllara çekmek isteyenler kazanacak ya da demokrasi güçleri diyorum. Ya demokrasi güçleri kazanacak ya da kaos tellalları diyorum. Bu işin hedefinde 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Amaçları Erdoğan’ı tasfiye etmek. Onun için her türlü enstrümanı devreye sokuyorlar" düşüncesini dile getirdi.

Selvi, "Özellikle de AK Parti üzerinde oynuyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle istişare toplantıları yapıyor. Bakanlarla kabine toplantısı gerçekleştiriyor. Toplantılarda bir uyum ve sinerji ortaya çıkıyor. Ama bir de bakmışsınız ki, milletvekilleri isyan ettirilip, bakanları istifa ettiriyorlar. Ama toplantıda öyle bir şey yok. Zaten bir süre sonra haberleri yalan çıkıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis’te 2015 rakımda Gazi Tepe Üs Bölgesi’ni ziyaret ediyor, onlar internetten bakanı istifa ettiriyorlar. Bunu neden yapıyorlar? Çünkü psikolojik savaş yürütüyorlar. Çok abartmaya başladılar. Artık bu işin bir proje olduğu anlaşılmaya başlandı. Yalan habere, algı operasyonlarına, psikolojik savaşa ne kadar çok abanırlarsa o kadar iyi oluyor. Millet tehlikenin farkına varıyor" yorumunu yaptı.

"İki şeyi hesap etmiyorlar" diyen Selvi, şöyle devam etti:

1- Milletin feraseti harekete geçerse, onların algı operasyonları ters teper.

2- Erdoğan faktörü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 90’lı yılların liderleri gibi değil. Krizlere teslim olan değil, krizleri teslim alan bir lider. Şimdiye kadar bu tür operasyonları boşa çıkarmış bir lider.

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