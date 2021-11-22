Hürriyet yazarı Selvi: Muhalefetin stratejisi "diğerinin adayını seçtirmeme oyunu" üzerine kurulu

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, muhalefetin cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki stratejisine ilişkin olarak, "Muhalefetin stratejisi şunu cumhurbaşkanı seçtirelim çabası üzerinden değil, her liderin 'diğerinin adayını seçtirmeme oyunu' üzerine kurulu" yorumunu yaptı.

Selvi, "Kılıçdaroğlu, kendisi cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor. Ancak Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz, İmamoğlu aday olursa kazanma ihtimali daha güçlü şeklindeki değerlendirmelerden de rahatsız oluyor. 'Cumhurbaşkanını bir kişiye endekslemek yanlış olur' diyor. Toplumun beklentisi hatırlatıldığında ise 'Toplum bir popstar bekler' diye karşılık veriyor. Şundan eminim, Ekrem İmamoğlu’na ilişkin soruların dozu artarsa Kılıçdaroğlu sonunda, 'Adı Ekrem soyadı İmamoğlu olan kişi cumhurbaşkanı adayı olamaz' deyip işin içinden çıkacak. O kadar kızmış durumda.

Akşener, kendisi aday olmasa da kimin cumhurbaşkanı adayı olacağını belirlemek istiyor. 2018 seçimlerinde Abdullah Gül’ün ortak adaylığını engellemişti. Altın hisse yine Akşener’in elinde. 'İkinci Fatih' ifadesi ve yüzünde 'Rabbi Yessir' gördüğünü söylemekle Ekrem İmamoğlu’na tarihi bir destek attı. Akşener’in, Kılıçdaroğlu’nun seçilme şansını zayıf gördüğünü ifade ediliyor" ifadesini kullandı.

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