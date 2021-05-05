Hürriyet yazarı Selvi: Muhalefetin kutuplaştırıcı siyasetini boşa çıkarabilecek hamleyi ancak Erdoğan yapabilir

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Türkiye'de ekonomi, işsizlik ve kutuplaşma sorunu olduğunu belirterek, "Muhalefetin kutuplaştırıcı siyasetini boşa çıkarabilecek hamleyi ancak Erdoğan yapabilir" dedi.

"Türkiye geriliyor" diyen Selvi, "Millet çözümü yine AK Parti’den bekliyor, çare olarak Erdoğan’ı görüyor. Ama çözüm bulamazsa yeni arayışlara girebileceğinin de sinyalini veriyor. Erdoğan güçlü bir lider. Türkiye’yi içinde bulunduğu bu durumdan çıkaracak durumda" görüşünü dile getirdi.

"Türkiye’yi içinde bulunduğu gerilim ortamından çıkaracak yeni bir siyasete, yeni bir tarza ihtiyaç olduğunu" savunan Selvi, özetle şu ifadeleri kullandı:

"Tayyip Erdoğan, millet demek. Bu gerilimi ortadan kaldıracak, muhalefetin kutuplaştırıcı siyasetini boşa çıkarabilecek hamleyi ancak Erdoğan yapabilir.

Küçük bir konu ortaya atılıyor. Sonra bu gündem haline geliyor. AK Parti ilk başlarda bunu önemsemiyor ya da önemini fark etmiyor ama sonra bir bakıyorsunuz ki, o konu ciddi bir gündem maddesi olmuş. Son dönemlerdeki ‘128 milyar’ tartışmasından bakın, içki konusundan çıkın.

...

Siyaset her zaman olgular üzerinden değil, çoğu zaman algılar üzerinden yapılıyor. Siyaset bir ölçüde algı yönetimidir. Siz gerçek öyle değil, deseniz de kitlelerin algısı farklı yönde oluştuysa onu değiştirmek mümkün olmuyor."

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