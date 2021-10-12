Hürriyet yazarı Selvi: Muhalefet daha seçime girmeden umudunu Erdoğan’a bağlıyorsa orada bir terslik var demektir

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, muhalefetin parlamenter sisteme dönme isteğini ele aldığı yazısında, "Muhalefetin bu tür belirsizleri giderip seçmeni hayal satmadığına inandırması gerekiyor. Muhalefetin ‘Cumhurbaşkanlığı seçimini alırsak Erdoğan, parlamenter sisteme geçişe destek verir’ tezine gelecek olursak muhalefet daha seçime girmeden umudunu Erdoğan’a bağlıyorsa orada bir terslik var demektir" ifadesini kullandı.

"Sistem değişikliğinin gerçekleşebilmesi için Anayasa gereği belli bir sayıya ulaşılması gerekiyor. Ayrıca bu hiç de kolay bir oran değil" diyen Selvi, şu ifadeleri kullandı:

"Muhalefetin Anayasa’yı değiştirebilmesi için en az 360 milletvekili çıkarması gerekiyor. Bunun için muhalefetin 2023 seçimlerinde yüzde 62.26 oranında oy alması gerekiyor. Bu da 33 milyon 107 bin 73 oya denk geliyor.

Referanduma gitmeden Meclis’te Anayasa değişikliğini yapıp parlamenter sisteme geçebilmek için muhalefetin yüzde 69.18 oranında oy alması gerekiyor. Bu da 36 milyon 786 bin 818 oy ediyor.

2018 seçimlerinde CHP, İYİ Parti ve HDP yüzde 44.31 oy oranını sağlayıp 22 milyon 214 bin 971 oy aldı.

Saadet Partisi dahil olmak üzere diğer partilerin oyları olan 1 milyon 18 bin 18 olan oyu da muhalefete eklediğimizde 23 milyon 233 bin 151 ediyor.

Uzun lafın kısası AK Parti ve MHP dışındaki tüm partilerin oylarını tek çatı altında toplasak, 360 milletvekili çıkarabilmeleri için oylarını 9 milyon 773 bin 922 artırmaları gerekiyor. Yani oylarını yüzde 41.88 yükseltmeleri gerekiyor. Referandumsuz bir Anayasa değişikliği için artırmaları gereken oy miktarı ise 13 milyon 453 bin 667. Oylarını tam yüzde 57.65 oranında artırmaları gerekiyor. Bu bir rekor ve Türk siyasi tarihinde örneği yok."

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