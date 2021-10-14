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Politika

Hürriyet yazarı Selvi: Millet İttifakı’nda sık sık restleşmeler yaşanıyor

"Cumhurbaşkanı adayını belirleme işi tahmin edilenden daha sancılı geçecek"

14 Ekim 2021 08:50

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Millet İttifakı'nda sık sık restleşmeler yaşandığını savunarak, "İYİ Parti’nin etrafında kümelenen sağ kanatın CHP ile HDP arasındaki diyalogdan memnun olmadıkları ifade ediliyor. CHP’nin Kılıçdaroğlu dayatmasının rahatsızlığa dönüştüğünün altı çiziliyor.  Cumhurbaşkanı adayının Millet İttifakı üyelerinin eşit olarak temsil edildiği masada belirlenmesi isteniyor. 'Seçilecek aday' profili esas alınıyor" ifadesini kullandı.

Selvi, yazısında, "Muhalefette seçimi kazanma umudu doğduğu için cumhurbaşkanı adayını belirleme işi tahmin edilenden daha sancılı geçecek. Bu işi sonunda ortak aday işi suya düşebilir, ilk tura her parti kendi adayıyla girebilir. Çünkü tepelerde yüksek basınç yaşanıyor" düşüncesini dile getirdi. 

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