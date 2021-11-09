Hürriyet yazarı Selvi: Kürtçe'nin önündeki engelleri Selahattin Demirtaş’a özgürlük diyenler kaldırmadı, yasakçı zihniyete karşı mücadele veren Erdoğan kaldırdı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın Batman'daki gençlerle buluşmasına ilişkin olarak kaleme aldığı yazısında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kürtçe soru soran genç kızın söyledikleri aslında Türkiye’nin nereden nereye geldiğinin bir özetiydi. 'Eskiden evlerimizde konuşmaya korktuğumuz dilimizi bugün Cumhurbaşkanımızın karşısında konuşabiliyorum' dedi.

Genç bir kızımızın Cumhurbaşkanı ile Kürtçe konuşabilmesi, kimsenin bir lütfu ya da ihsanı değil. Onun anasının ak sütü gibi helal olan hakkıdır. Ama o hak, yasaktı. O hak, hapis cezasıyla cezalandırılıyordu.

Kürtçenin önündeki engelleri Selahattin Demirtaş’a özgürlük diyenler kaldırmadı. PKK da kaldırmadı. Tam tersine yasaklardan beslendi. Yasakçı zihniyete karşı mücadele veren Erdoğan kaldırdı. Bugün o genç kızımız evinde rahatça konuşamadığı Kürtçeyi cumhurbaşkanının huzurunda konuşabiliyorsa bu da Erdoğan’ın sayesinde oldu. 'Sezar’ın hakkı Sezar’a...'" düşüncesini dile getirdi.