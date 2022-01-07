Hürriyet yazarı Selvi: Kılıçdaroğlu'nun tavrı doğru

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Diyanet İşleri Başkanlığı'nın okul öncesi Kuran eğitimine yönelik olarak "orta çağ zihniyeti" ifadesini kullanmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğru tavır takındığını söyledi.

CHP'li Özel'in, Diyanet'in 4-6 yaş arası çocuklar için açtığı Kuran kursları konusunda "Orta çağ benzetmesi" yapmasının tepki çektiğini belirten Selvi, şu ifadeleri kullandı:

"Özgür Özel, Erdoğan ve Bahçeli’nin eleştirilerine yanıt vermek için bir video yayınladı ama ikna edici olmadı. Tam aksine, 'CHP, muhafazakâr kesimle böyle mi helalleşecekti?' sorularının sorulmasına yol açtı. Dindarlarda zaten bir CHP algısı var. Bu olay üzerine devir değişti ama CHP’nin Kuran alerjisi bitmemiş denildi. Gerekli tepkiler gösterildiği için uzatmak istemiyorum.

Ama doğruya doğru, yanlışa yanlış demek lazım. Kılıçdaroğlu, 'Diyanet İşleri Başkanlığı’nın isteyen ailelerin çocuklarına Kuran’ı öğretmeleri kadar doğal bir şey yoktur. Siyaset din, inanç, kimlik, yaşam tarzı alanına girmemeli' diyerek doğru bir tavır koydu."

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