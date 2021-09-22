Hürriyet yazarı Selvi: Kılıçdaroğlu, HDP çıkışıyla cumhurbaşkanlığı adaylığının başlama vuruşunu yaptı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kürt sorununu HDP ile çözebiliriz" sözleriyle "Cumhurbaşkanlığı adaylığının başlama vuruşunu yaptığını" söyledi.

Selvi, "Kılıçdaroğlu HDP hamlesini niye yaptı? Siyasette hiçbir söz boşa söylenmez. Hele lider düzeyinde yapılan siyasi hamlelerin bir hedefi vardır. O hedef cumhurbaşkanlığı hedefi. 2023 seçimlerine giderken Kılıçdaroğlu, HDP oylarını yanına çekmek için çözümün adresi olarak gösterdi. Bu milimetrik olarak hesaplanmış bir hamleydi. Çünkü Kılıçdaroğlu, HDP’yi Kürt sorununun çözümünün adresi olarak değil, cumhurbaşkanlığı düğümünü çözecek parti olarak görüyor.

Kılıçdaroğlu’nun HDP’ye can suyu olan bu açıklamasının tek bir hedefi var. O da cumhurbaşkanlığı yarışında HDP’nin desteğini sağlamak.

Çünkü Ekrem İmamoğlu’yla ilgili olarak yapılan değerlendirmede HDP desteğine vurgu yapılıyordu. Kürtlerin aynı rahatlıkla Kılıçdaroğlu ve Akşener’e oy vermeyeceğinin altı çiziliyordu. Kılıçdaroğlu bu hamlesiyle İmamoğlu’nun elinden HDP kartını alırken, diğer yandan da blok halindeki yüzde 10’luk HDP oylarını kazanmaya yönelik önemli bir hamle yaptı" düşüncesini dile getirdi.

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