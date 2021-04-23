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Politika

Hürriyet yazarı Selvi: Kemal Bey, CHP’yi toparlayın yoksa dağıtıyorlar

23 Nisan 2021 08:16

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Grup Başkanvekileri Engin Özkoç ve Engin Altay'ı, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu ve eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş'ı örnek göstererek, "Kemal Bey, elinizi çabuk tutup partiyi toparlayın. Yoksa CHP dağıtıyor" dedi. 

Selvi, yazısında, "Kılıçdaroğlu’nun son dönemlerde çektiği videoları izliyor musunuz? Kemal Bey bu işi sevdi. Bakıyorsunuz pat diye bir şey mi oldu, küt diye bir Kılıçdaroğlu videosu düşüyor sosyal medya hesaplarına. Ben mutfaktaki videoyu beğendim. Kılıçdaroğlu’na bir sosyal medya ekibi oluşturulmuş. Hem o videolar hem sosyal medya paylaşımları bir ekip tarafından yönetiliyormuş. Biz onu cumhurbaşkanı adayı olarak bekliyoruz ama o karşımıza YouTuber olarak çıkarsa şaşmayın. Kılıçdaroğlu CHP’yi geniş kitlelere açmaya, muhafazakâr seçmenin oylarını almaya çalışırken, CHP yöneticileri bir anda o algıyı yerle bir ediyorlar" görüşünü savundu. 

"Şimdi size son dönemden bir CHP derlemesi sunmak istiyorum" diyen Selvi, şöyle devam etti:

"CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’a, 104 emekli amiralin bildirisi soruluyor. 'Bunlar darbeci değil, bunlar yurtsever' diyor. Hızını alamıyor. 'Türkiye Cumhuriyeti’nde bir tek darbeci var. Adı Recep Tayyip Erdoğan’dır' diyor.

15 Temmuz’da darbeyi püskürten Erdoğan’ı darbeci ilan ediyor.CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise ' Umarım Erdoğan’ın da sonu benzemesin Menderes’e' sözüyle 27 Mayıs’ı, darbeyi, Menderes’in idamını hatırlattı.

Aylan bebeğin cansız bedeninin fotoğrafının altına yaptığı 'Sorumlu Erdoğan', '128 milyar dolar nerede' paylaşımı ile Canan Kaftancıoğlu tepkilerin odağında yer aldı.

Gaflar, krizler, skandallar olur da Barış Yarkadaş olmaz mı? Kılıçdaroğlu, dindarların oylarını almak için imam hatiplilerle buluşurken, başörtülü Sevgi Kılıç’ı parti meclisi üyesi yaparken, Kutlu Doğum etkinliklerini kaçırmazken, Barış Yarkadaş iftar saati geldiği için maç sırasında orucunu açan futbolcuların fotoğraflarının altına, 'Bu nedir şimdi? Kime gösteriş yapıyorsunuz?' diye yazıp paylaşımda bulundu.

Tabii büyük tepki topladı. Oysa Kılıçdaroğlu o fotoğrafı görse, iftar saatinde maçlar niye yapılıyor, derdi.

Kemal Bey, elinizi çabuk tutup partiyi toparlayın. Yoksa CHP dağıtıyor."

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