Hürriyet yazarı Selvi: İYİ Parti, CHP’yi geçmek istediği için ağabeylik rolü yerine eşit olmayı önemsiyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP ve İyi Parti arasındaki dinamikleri kaleme aldığı yazısında, "CHP kendi tabanına, 'İYİ Parti’ye kaymayın, nasıl olsa aynı ittifak içindeyiz. Bu ittifakın lideri ve ağabeyi biziz' havasını vermeye çalışıyor. İYİ Parti ise CHP’nin 'ağabeylik' rolü oynamasından rahatsız. Küçük kardeş olmak istemiyor. Onun yerine eşit olmayı tercih ediyor. İYİ Parti, CHP’yi geçmek istediği için ağabeylik rolü yerine eşit olmayı önemsiyor" dedi.

Selvi, "İYİ Parti’nin kendi konumunu, kimliğini korumasını doğru buluyorum. Çünkü ittifak kurulacağı ve cumhurbaşkanı adayı belirleneceği zaman büyük ağabeyin dediği değil, eşit ortakların aldığı karar geçerli olmalı" düşüncesini dile getirdi.

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