Hürriyet yazarı Selvi: İmamoğlu aslında Kılıçdaroğlu’nun stratejisiyle Kılıçdaroğlu’nu vurmayı tercih etti

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "cumhurbaşkanı adaylığı" konulu görüşmelerine atıfta bulunarak, "İmamoğlu tam aksine İstanbul’un sorunlarını odaklanmak ve cumhurbaşkanlığı tartışmasını sonlandırmak yerine vites yükseltti. Dilini sertleştirdi. Bakanları hedef aldı. Bu yeni bir strateji. İmamoğlu, kendisini bakanlarla muhatap kılarak genel siyasette önemli bir aktör olduğunu göstermek istiyor" dedi.

Selvi, "Ekrem İmamoğlu aslında Kılıçdaroğlu’nun stratejisiyle Kılıçdaroğlu’nu vurmayı tercih etti. Çünkü Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığını kafasına koyduğu 1 yıldan beri yeni bir strateji uyguluyor. Çektiği videolarda, yaptığı konuşmalarda kendini ön plana çıkarıyor, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda yöneltilen sorulara, olumlu yanıtlar veriyor, sert bir muhalefet yapıyor. Kılıçdaroğlu böylece cumhurbaşkanı adaylığında kendini ön plana çıkarırken, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın geriye çekilmesini sağlıyor. CHP lideri şu ana kadar bu stratejisinde başarılı oldu. Ama sanıyorum bundan sonraki süreç aynı şekilde işlemeyecek. Çünkü Ekrem İmamoğlu, geri adım atmak yerine ön plana çıkmayı tercih etti" düşüncesini dile getirdi.

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TIKLAYIN - Selvi: Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu, gündemi cumhurbaşkanlığı adaylığı olan bir görüşme yaptı