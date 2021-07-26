Hürriyet yazarı Selvi: HDP’ye biçilen bir rol var, Pervin Buldan onun zeminini hazırlıyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 2023 seçimlerinde HDP'nin rolünü ele aldığı yazısında, "HDP’nin Türkiye İşçi Partisi başta olmak üzere sol bileşenlerle üçüncü bir ittifak oluşturması öngörülüyor. Seçim barajı sorunu olmayan HDP’nin seçimlere ayrı girerek, AK Parti’ye gidebilecek Kürt oylarını engellemesi öngörülüyor" dedi.

Selvi, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın "HDP’nin, Kürtlerin de temsilcilerinin olacağı yeni bir şeye ihtiyaç var” sözlerini hatırlatarak şöyle devam etti:

Bu yeni şey ne?

Daha önce Selahattin Demirtaş’ın açıklayıp sonra işi espriye vurduğu, Pervin Buldan’ın ise silüetini gösterdiği bir model bu.

Bunun için

1- HDP Millet İttifakı’na girmeyecek.

2- HDP’nin etrafında üçüncü ittifak kurulacak. Böylece Kürt oylarının Erdoğan’a gitmesi önlenecek.

3- Bunun karşılığı olarak HDP’ye yönetimde temsil imkânı sunulacak.

Bu işin püf noktası ise HDP’nin cumhurbaşkanı adayı göstermemesi olacak. Erdoğan’ın karşısındaki adayı destekleyecek olan HDP; seçim kazanıldığı taktirde yönetimde temsil edilerek ödülünü alacak.

HDP’ye biçilen bir rol var. Rol paylaşımı yapılmış, Pervin Buldan onun zeminini hazırlıyor. Buna kimi “İstanbul modeli” diyor kimi “Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı, HDP yönetime” formülü olarak tanımlıyor.

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