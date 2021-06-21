Hürriyet yazarı Selvi: HDP hakkında kapatma davasının açılmasına karar verilirse 2023 seçimlerine damga vuracak olan bir süreç başlayacak

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), Halkların Demokratik Partisi (HDP) hakkındaki kapatma davası istemiyle ilgili ilk incelemeyi bugün yapacak olmasına ilişkin olarak, "HDP hakkında kapatma davasının açılmasına karar verilirse 2023 seçimlerine damga vuracak olan bir süreç başlayacak" dedi.

Selvi, "HDP davasında kritik gün geldi çattı. Anayasa Mahkemesi üyeleri bugün toplanarak HDP hakkında kapatma davası açılıp açılmamasına karar verecek. Anayasa Mahkemesi üyeleri iki konuda daha karar alacaklar. 1- HDP’nin banka hesaplarına tedbir konulması konusunda karar verecekler. 2- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın siyasi yasak konulmasını talep ettiği 451 kişi hakkında karar verecekler. Anayasa Mahkemesi raportörü kapatma davası açılması yönünde rapor verdi. Anayasa Mahkemesi üyeleri bu karara uymak zorunda değil. HDP hakkında kapatma davası açılması kararı çıkabileceği gibi ikinci kez geri çevirme de mümkün olabilir" ifadesini kullandı.

Selvi, şöyle devam etti:

"Ama ilkine rağmen iddianamenin özenli hazırlandığı ifade ediliyor. O nedenle bugün Anayasa Mahkemesi’nden HDP hakkında kapatma davası açılması kararının çıkması bekleniyor. Ancak HDP’nin hesaplarına tedbir konulması talebinin reddedilmesi ve siyasi yasakların son karar duruşmasına bırakılması söz konusu.