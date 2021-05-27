Hürriyet yazarı Selvi: Erdoğan yine mücadeleyi seçti, filmin sonunu şimdiden ilan etti

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın AKP grup toplantısında organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in videolarına ilişkin olarak yaptığı konuşmada mücadeleyi seçtiğini söyledi.

Selvi, "CumhurbaşkanıErdoğan, istifa ettiğinde dahi Süleyman Soylu’ya bu kadar güçlü bir şekilde destek vermemişti. Çünkü Erdoğan gördü ki, hedef sadece Süleyman Soylu değil. Asıl hedef kendisi" dedi.

Selvi, "'Erdoğan ne yapacak?' diye soranlara tek bir cevabım var. Erdoğan yine mücadeleyi seçti. Okyanus ötesinden yönetilen FETÖ’yle olduğu gibi, Körfez ötesinden yapılan saldırılara karşı mücadele edeceğini ilan etti. Önemli olan nokta buydu. Erdoğan mücadeleyi seçtiği takdirde sonucu belli demektir. Çünkü şimdiye kadar hep mücadele etti ve kazandı. Erdoğan filmin sonunu da şimdiden ilan etti. 'Suç çeteleri mensuplarını, dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar takip ediyoruz. Tıpkı FETÖ’cüler gibi, tıpkı PKK’lılar gibi, bu suçluları da ülkemize getirip yargıya teslim edene kadar peşlerini bırakmayacağız' dedi. Erdoğan böyle dediğine göre iş sadece bir takvim meselesi demektir" düşüncesini dile getirdi.

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