Hürriyet yazarı Selvi: Erdoğan, Kürtleri kazanmak için yeniden harekete geçti

Hürriyet yazarları Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın seçim vurgusu yaptığına dikkat çekerek, "Kürtleri ve küskünleri kazanmaya çalıştığını" yazdı.

Selvi, Erdoğan’ın seçimle alakalı konuşmalarında 2023 vurgusu yaptığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Erdoğan erken ya da baskın seçime hazırlanmıyor. AK Parti’yi 2023 seçimlerine hazırlıyor.

Erdoğan, AK Parti’yi, 'Yarın seçim olacakmış gibi çalış, seçimler 2023 yılında yapılacak gibi hizmet et' moduna geçirmeye çalışıyor.

Erdoğan, 2023 seçimlerini ilk turda kazanabilmek için, büyük buluşmayı gerçekleştirmeye çalışıyor.

Bunun için bir yol haritası belirlenmiş durumda.

Bunun için öncelikle geçmişte AK Parti’ye oy vermiş hatta AK Parti kadrolarında görev almış ama kırgın ve küskün olanlara yöneldi. Kırgın ve küskünlerin kazanılması için talimat verdi.

İstanbul seçimleri de gösterdi ki AK Parti Kürtleri kazanmadan seçimleri kazanamıyor. Erdoğan Kürtleri kazanmak için yeniden harekete geçti. Diyarbakır ziyaretinde çözüm sürecini tartışmaya açan Erdoğan, bahara kadar doğu ve güneydoğu illerinin tamamını ziyaret etme kararı aldı. Erdoğan her ay bir ili ziyaret edecek."

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