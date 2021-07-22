Hürriyet yazarı Selvi: Erdoğan'ın MHP hassasiyeti

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile Kıbrıs ziyaretinde yaptığı görüşmelerden hareketle, Erdoğan'ın "Cumhur İttifakı konusundaki hassasiyetine" dikkat çekti.

"Kıbrıs Barış Harekâtı’nın yıldönümü nedeniyle yapılan gezide Erdoğan’ın değindiği konular şöyle özetlenebilir" diyen Selvi, şöyle devam etti:



"1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Lideri Meral Akşener’in davet edildiğini söyledi. Ama Temel Karamollaoğlu’nun davet edildiği halde gelmemesini biraz sitemkâr bir ifade ile söyledi.

Erdoğan, milli meselelerde davet edilecek isimler konusundaki duyarlılığını ise 'Ben de bu tür programlarda bu hassasiyetlere hep dikkat ederim' sözleriyle ortaya koydu.

2- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Türk Devleti hedefine odaklanmış durumda. Erdoğan’ın müjde olarak açıkladığı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve yeni Meclis Binası’nın ilan edilecek Kıbrıs Türk Devleti’ne hazırlık olduğunu düşünüyorum. İlan edilecek yeni Kıbrıs Türk Devleti’nin yeni mekânlarda çalışması hedefleniyor.

3- Seçim Yasası ve Siyasi Partiler Kanunu ile ilgili çalışmalar sürüyor. Seçim barajı düşürülüyor. MHP’nin ittifak halinde seçim barajının farklı olması ve daraltılmış bölge konusunda çekinceleri olduğu biliniyor. MHP ittifak halinde ayrı bir seçim barajı getirilmesini istiyor. Dar bölge zaten gündemde değil ama daraltılmış bölge için 6-7 milletvekiline göre değil, en az 10 milletvekiline bölünecek şekilde uygulanmasını istiyor. Ama benim asıl dikkat çekmek istediğim nokta orası değil. Erdoğan’ın Cumhur İttifakı konusundaki hassasiyeti. Erdoğan seçim yasasıyla ilgili soruya, 'Ama nihai olarak şunu söyleyeyim; Cumhur İttifakı’nın mutabakatı olmadan bizim tarafımızdan bir karar açıklanmaz. İttifakı sağlayıp ondan sonra açıklamamızı inşallah yapmış olacağız' dedi.

Seçim yasasıyla ilgili son durumu soracak olursanız, ittifak olursa çıkar, ittifaksız çıkmaz."

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