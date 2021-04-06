Hürriyet yazarı Selvi: Erdoğan darbelerle mücadele eden bir lider, tehlikenin farkına vardıktan sonra gerisi sorun değil

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 103 emekli amiralin Montrö'yle ilgili bildirisi hakkında ilk kez yaptığı konuşmayı kaleme aldı. Selvi, "Erdoğan, tehlikenin farkında" başlıklı yazısında, "Bildirinin ele alındığı kritik toplantıda aldığı bilgiler de o yönde olmalı ki Erdoğan, darbe tehdidini önemli buldu. Daha doğrusu bu bildiriyi bir sürecin başlama vuruşu olarak değerlendirdi. Karşımızda 15 Temmuz’da darbeyi püskürten lider, 27 Nisan’ta e-muhtıra veren askere karşı muhtıra veren Erdoğan vardı. Cumhurbaşkanı bir kez daha darbe tehdidini önemseyen, darbelerle mücadelede kararlı bir lider profili çizdi. Güven verdi" dedi.

Selvi, "Erdoğan darbe tehdidi içeren bildiriye karşı çıkan siyasilere teşekkür etti. Bahçeli ve Akşener’i ilk başta saymak lazım. İki lider ama, fakat demeden darbe karşıtı bir duruş sergilediler. Erdoğan’ın iki lideri arayıp teşekkür etmesinin yararlı olacağına inanıyorum. Ama söz konusu darbe olunca CHP yine sınıfta kaldı. Erdoğan, 'Bu işin merkezinde bizzat CHP vardır' diye sert bir dille eleştirdi. Ama 'CHP’yi de demokrasiden yana tavır almaya çağırıyorum' diyerek el uzattı" ifadesini kullandı.

Selvi, şöyle devam etti:

"Darbe bir süreç. Erdoğan, emekli amirallerin bildirisini büyük fotoğrafın bir parçası olarak nitelendirdi. 'Çok daha büyük kampanyanın parçası olarak algılanmaktadır' dedi. Doğru bir tespit. Çünkü asıl önemli olan, bunun arkasından neyi planladılar?

27 Mayıs’ta, 12 Mart’ta, 12 Eylül’de liderleri darbecilere karşı gereken önlemleri almamakla eleştiririz. Ama bu Erdoğan için geçerli değil. Çünkü Erdoğan darbelerle mücadele eden bir lider. Dün de 'Gereken her tedbiri uygularız' dedi. Erdoğan tehlikenin farkına vardıktan sonra gerisi sorun değil.



CHP’nin darbe sicili kabarıktır. 27 Mayıs’ta, CHP artı ordu eşittir darbe denklemi kurulmuştur. Buna rağmen isterim ki CHP de darbe karşıtı olsun. Ama her defasında hayal kırıklığına uğrarım. Amirallerin darbe tehdidi karşısında CHP yine sınıfta kaldı. Amirallerin darbe tehditine destek veren tek lider Kılıçdaroğlu oldu. Henüz darbenin siyasi ayağı kim demiyorum ama, amirallerin siyasi ayağı kim, diye sormak hakkım olsa gerek.

Çünkü CHP’li Aykut Erdoğdu darbe tehdidinde bulunanları savundu, meşru hükümeti tehdit etti. 'Ben o mahkemede onların yargılanmalarını göreceğim. Bütün bu yargılanmaları TRT ekranlarından vereceğiz' dedi.

Ben söyleyecek bir şey bulamıyorum."

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