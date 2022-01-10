Hürriyet yazarı Selvi: DİAYDER iddianamesinden Kılıçdaroğlu çıktı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “PKK ile iltisaklı olduğu” iddiası ile yürütülen Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) soruşturmasında isminin geçtiğini söyledi.

Selvi, “DİAYDER iddianamesinden Kılıçdaroğlu çıktı” yazısında, Kılıçdaroğlu'nun DİAYDER üyeleri ile buluştuğu iddiasını sanıklardan birisinin ifadesine dayandırırken, “Tabii bu bir iddianame. Gerçekler, yargılama sonucunda ortaya çıkacak” dedi.

Selvi, şu ifadeleri kullandı:

"Öcalan’ın talimatıyla kurulan ve PKK-KCK’nın şehir yapılanması arasında yer alan DİAYDER, terör örgütü tarafından alternatif Diyanet İşleri Başkanlığı olarak yapılandırılmış. PKK’nın talimatıyla birçok eylemlerde yer alan DİAYDER’e yönelik açılan davada 5’i İBB çalışanı olmak üzere 23 kişi yargılanıyor.

Kılıçdaroğlu’nun, başta DİAYDER olmak üzere terör örgütleriyle irtibat ve iltisaklı olduğu iddia edilen kişilerin İBB’de işe alındığı iddialarını incelemek üzere İçişleri Bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirilmesine sert tepki göstermesinin nedeni anlaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edilen DİAYDER iddianamesinden Kılıçdaroğlu çıktı. CHP Lideri’nin PKK’nın şehir yapılanmasında yer alan DİAYDER üyeleriyle toplantı yaptığı belirlendi. Hürriyet yazarı Nedim Şener’in CNN Türk canlı yayınında açıkladığı toplantıya ilişkin tapeler iddianamenin 166’ncı sayfasında yer alıyor. Tabii bu bir iddianame. Gerçekler, yargılama sonucunda ortaya çıkacak."

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