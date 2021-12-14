Hürriyet yazarı Selvi: Birileri, 2023 seçim kampanyasını sosyal medya yalanları üzerinden yürütmek isteyecek; düzenleme yaparken seçimler ihmal edilmemeli

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, sosyal medyayı sık sık 'dezenformasyonun kaynağı' olarak dile getiren iktidarın yeni yılın ilk çeyreğinde sosyal medya düzenlemesini çıkarmayı beklediğini söyledi.

Selvi, sosyal medya ve seçimlerle ilgili olarak da şunları kaydetti:

"Bu düzenlemenin sadece sosyal medyayı ilgilendiren yüzü yok. Türkiye, kıran kırana bir yarışa sahne olacak 2023 seçimlerine gidiyor. 2023 seçimleri Türkiye açısından bir kader seçimi niteliğinde.

2023 seçimlerinde sosyal medya çok etkin bir şekilde devrede olacak. Birileri, 2023 seçim kampanyasını sosyal medya yalanları üzerinden yürütmek isteyecek. Sosyal medyadan yürütülen dezenformasyonla seçimlerin kaderini belirlemeye çalışacak. Bir anlamda 2023 seçimleri sosyal medya seçimleri olacak. O nedenle sosyal medya düzenlemesini yaparken, 2023 seçimleri ihmal edilmemeli."

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