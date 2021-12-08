Hürriyet yazarı Selvi, Areda Survey araştırmasını paylaştı: Halkın yarısı, fiyat artışlarından hükümeti sorumlu tutuyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında Areda Survey araştırmasının sonuçlarına yer verdi.

"25-26 Kasım tarihleri arasında 2 bin kişi üzerinde yapılan gündem araştırmasında tahmin edeceğiniz üzere ekonomi ve işsizlik ilk sırada geliyor" diyen Selvi, şunları aktardı:



Ankete katılanların yüzde 46.5’i döviz ve altındaki yükselişi hükümetin faizleri düşürmesine bağlamış. Döviz ve altın lobileri nedeniyle yükseliyor diyenlerin oranı ise yüzde 30.9’la ikinci sırada yer almış. Küresel ekonomik belirsizlik diyenlerin oranı ise yüzde 22.6 olmuş.

Araştırmada fiyat artışlarının nedeni de sorulmuş. ‘Hükümetin başarısız politikası’ diyenlerin oranı yüzde 50 olurken, onu yüzde 42.6’yla ‘Bazı grupların Türkiye üzerine hesapları’ diyenler takip etmiş. ‘Pandeminin etkisi’ diyenler ise yüzde 7.4’te kalmış.

Selvi, İyi Partili Lütfü Türkkan'ın bir vatandaşa küfür etmesinin ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme açıklamasının da ankette yer bulduğunu söyledi. Selvi'nin aktardığına göre Areda Survey araştırmasına katılanların 38.5’i Türkkan’ın milletvekilliğinden de istifa ettirilmesi gerektiğini düşünüyor. Öte yandan ankete katılanların yüzde 35,4’ü Kılıçdaroğlu'nun helalleşem çıkışını ‘Popülist söylemle gündem olmak’ diye değerlendirdi.

Selvi, Kasım ayının gündeminde ilk beşin "yüzde 40.5’le ekonomi, yüzde 24.8’le döviz kurundaki artış, yüzde 9.4’le zamlar, yüzde 4.1’le Lütfü Türkkan ve yüzde 3.7’yle faiz indirimi" olarak sıralandığını yazdı.

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