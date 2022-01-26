Hürriyet yazarı Selvi: Ankara Barosu, Erdoğan'ın avukatı hakkında kovuşturma açtı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve AKP Başkanı Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın hakkında Ankara Barosu’nun "kovuşturma açtığını" söyledi.

Selvi, bugünkü köşe yazısında şunları yazdı:

"Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, Cumhurbaşkanı’na hakaret eden bir şahıs hakkında suç duyurusunda bulunuyor. Ama öyle böyle bir hakaret değil. Yargılama sonucunda şahıs suçu sabit görülüp cezaya çarptırılıyor. Sonra ne mi oluyor? Şahıs, avukat Hüseyin Aydın’ı Ankara 1 No’lu baroya şikâyet ediyor. Şimdi Türkiye Barolar Birliği Başkanı olan Erinç Sağkan’ın başkanı olduğu Ankara 1 No’lu baro, Aydın hakkında soruşturma açıyor. Hüseyin Aydın, baroya savunmasını yapıyor. Ama aynı zamanda şikâyet dilekçesinin içeriğinin de suç teşkil etmesi nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesini talep ediyor.

Sonuç ne mi oluyor? Suç teşkil eden şikâyet, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmediği gibi baro, avukat Hüseyin Aydın hakkında kovuşturma açılmasına karar veriyor. Ama iş burada da bitmiyor. Hukukun üstünlüğünü öncelikle koruması gereken baro, Hüseyin Aydın’a bu kararı tam 1 yıl sonra tebliğ ediyor. Hukukun üstünlüğü adına ibret verici bu olayı ayrıntılı olarak yazacağım için şimdilik bununla yetiniyorum. Bu ülkede cumhurbaşkanı da olsanız hakaret etmeyi kendilerine hak olarak gören ama milletin seçtiği cumhurbaşkanını savunmayı suç sayan bir zihniyet var."

Selvi, ayrıca Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'ı eleştirirken, "Erdoğan’a ilk hakareti değil. Daha önce de Erdoğan’a hakaretten dolayı hakkında açılmış bir soruşturma var. Sedef Kabaş’a sorsanız mesleği gazetecilik ama o Cumhurbaşkanı’na hakareti meslek edinmiş" yorumunu yaptı.

Yazının tamamı için tıklayın.